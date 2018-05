CMVM vai pedir lista de "insiders" à CTG

BCP : PRENDAM o MASSA BRUTA

Há 42 minutos

MASSA BRUTA é o chefe da quadrilha dos SHORTS no GRANDE MILENIUM BCP á mais de dois ANOS que ele nos INFERNIZA aqui DIARIAMENTE com o seu BOTABAIXO BCP os LUCROS do BCP estão IMPARAVEIS então e a cotação está SEMPRE a DESCER .... ENFORQUEM - NO