"Credit default swaps" do Credit Suisse atingem máximos de sempre

Os "credit default swaps" (CDS) do Credit Suisse atingiram o valor mais elevado de sempre, após o colapso do Silicon Valley Bank ter gerado preocupações com um possível contágio na indústria. Estes ativos funcionam como uma espécie de seguro pelo que o agravamento do prémio sinaliza o maior risco atribuído pelo mercado.Os CDS a cinco anos do banco suíço chegaram a subir 36 pontos base, na negociação desta segunda-feira, para 453 pontos base - o maior salto entre os 125 CDS das maiores empresas europeias.As dificuldades agora vividas pelo setor da banca na Europa juntam-se aos problemas individuais do Credit Suisse. Na semana passada, o banco com sede em Zurique anunciou que ia adiar a publicação do relatório e contas anual, após um inquérito de última hora de reguladores norte-americanos sobre resultados anteriores.O banco, que tem passado por vários escândalos no último ano, está também num processo de reestruturação, com o objetivo de retornar aos lucros. Entre as medidas está o corte de nove mil pessoas da sua força de trabalho total de 52 mil trabalhadores.A subida dos CDS do Credit Suisse para níveis recorde acontece num dia em que as bolsas europeias estão a negociar fortemente penalizadas por um sentimento de contágio após o fecho do Silicon Valley Bank na passada sexta-feira estar a penalizar fortemente o setor da banca europeu. As ações do banco suíço afundam 11,38% para 2,212 francos suíços.