Credit Suisse afunda 21% após maior investidor descartar mais ajuda. É a maior queda diária de sempre

Saudi National Bank (SNB), ter recusado a possibilidade de mais ajuda ao Credit Suisse. A garantia foi dada pelo presidente do conselho de administração do SNB, Ammar Al Khudairy, à Bloomberg. "A resposta é absolutamente não, por muitas razões além das simples - que são de ordem regulatória e estatutária", afirmou, quando questionado sobre se o banco estava aberto a mais injeções caso existisse um novo pedido de liquidez adicional.

controlo interno dos relatórios financeiros dos últimos dois anos.

Saudi National Bank tornou-se um dos maiores acionistas do Credit Suisse ao reforçar a sua posição com a aquisição de 9,9% das ações do banco suíço em meados de dezembro.



O Credit Suisse encontra-se num processo de reestruturação que, entre outros aspetos, passa pela venda de uma grande parte da unidade de produtos de capital garantido a um grupo de investidores liderado pela Apollo Global Managemente, numa tentativa de voltar aos lucros.

As ações do Credit Suisse seguem a desvalorizar 21,43%, a maior queda diária de sempre, para um mínimo histórico de 1,76 francos suíços.O banco viu as ações tombarem após o seu maior acionista, oEste novo golpe em bolsa acontece depois de ontem ter chegado a cair mais de 6% após ter revelado que detetou falhas nos procedimentos de O SDesde o início do ano, a instituição bancária já perdeu 39,31% da capitalização bolsista.

A queda do Credit Suisse está a contagiar o restante setor financeiro. O índice Stoxx 600 Banks recua 6,12% e o BCP segue a cair 7,16% para 20 cêntimos por ação.