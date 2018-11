"Guerra civil" leva bitcoin a cair mais de 19% em oito dias

Há uma "guerra civil" no mercado da bitcoin. Os mineiros da divisa virtual não estão a conseguir chegar a um acordo sobre a sua direcção, o que os levou a criarem novas moedas. Esta decisão está a pressionar o valor da bitcoin, que já negoceia em mínimos de mais de um ano.

A criação de várias moedas virtuais, nomeadamente a bitcoin ABC e a bitcoin SV, está a levar a bitcoin a perder 3,98% para 5.243,55 dólares, negociando agora no valor mais baixo desde Outubro do ano passado. É já o oitavo dia consecutivo de quedas, com a divisa a acumular perdas de mais de 19% neste período. Desde o início do ano, esta descida é já superior a 60%.

Os desentendimentos entre traders começaram na semana passada, anulando milhares de milhões de dólares ao valor da bitcoin, ripple (XRP) e ethereum, como explica a Forbes esta quarta-feira, 19 de Novembro.

Por exemplo, a OKEx, uma plataforma de Hong Kong que diz gerir mais de mil milhões de dólares diariamente em transacções de criptomoedas, decidiu mudar, sem avisar, os termos dos contratos, provocando perdas a muitos investidores, de acordo com a Bloomberg.

Neste cenário, a ethereum está a recuar 10% para 153,535 dólares, acumulando uma queda de mais de 80% desde o início do ano. Também a litcoin cai 10% para 37,777 dólares, registando perdas de mais de 70% no mesmo período.

Esta queda acentuada levou muitos analistas a condenarem a instabilidade das criptomoedas, já que esta natureza impede que estes activos concorram com as moedas tradicionais. De acordo com a KPMG, para as criptomoedas e outros activos relacionados prosperarem, precisam de "institucionalização". Algo que muitos esperam que aconteça este ano, mas que ainda não foi materializado, com os bancos mundiais à espera para verem primeiro como é que os reguladores vão agir.





Para a consultora, a "institucionalização" pode traduzir-se na participação em grande escala de fintech, bancos, instituições de pagamentos, correctoras e outras entidades num determinado sector.