Maré de queda da bitcoin arrasta empresas japonesas e sul-coreanas

A bitcoin continua a cair. A moeda digital está sob pressão há nove dias consecutivos, acumulando perdas de quase 30% ao longo deste período. Esta desvalorização está não só a penalizar as restantes moedas virtuais, como empresas japonesas e sul-coreanas com ligações a este mercado.

Esta queda das criptomoedas começou na semana passada depois de os mineiros da bitcoin não terem conseguido chegar a um acordo sobre a direcção da moeda, o que os levou a criarem novas moedas. Esta decisão está a pressionar o valor da bitcoin, que está a negociar em mínimos de mais de um ano. O maior escrutínio regulatório das ofertas iniciais da moeda também está a penalizar.

Na sessão desta terça-feira, 20 de Novembro, a divisa digital está a cair 3,79% para 4.604,25 dólares, depois de ter quebrado ontem a barreira dos 5.000 dólares pela primeira vez desde Outubro do ano passado. Desde o início do ano, acumula perdas de 66%.

Há um ano, o cenário era muito diferente. A moeda digital criada por Satoshi Nakamoto (o inventor desta moeda sempre se apresentou com este nome, mas cedo a comunidade tecnológica o encarou como o pseudónimo do verdadeiro pai da bitcoin) estava a caminho do seu máximo histórico de aproximadamente 20.000 dólares – atingido a 18 de Dezembro, nos 19.511 dólares.

Esta desvalorização está a arrastar as outras divisas virtuais. É o caso da ethereum, que está a cair 7,46% para 136,277 dólares, registando perdas de 83% desde o início do ano. Mas também da litecoin, que cede 4,41% para 34,405 dólares, com uma queda acumulada superior a 73%.

Porém, não são apenas as moedas que estão a ser contagiadas. Também as empresas ligadas a este mercado foram arrastadas, nomeadamente no Japão e Coreia do Sul. Por exemplo, a Monex Group, que detém a japonesa Coincheck, recuou 5,9% naquele que é o sexto dia consecutivo de quedas, enquanto a SBI Holdings, em Tóquio, está em mínimos de Julho ao ceder 4,8% durante a sessão. A Vidente e a Omnitel caíram ambas 7%.

"A queda da bitcoin está a penalizar as acções relacionadas com as criptomoedas", afirmou Mitsuo Shimizu, estratega de acções da Aizawa Securities, à Bloomberg. "No entanto, isto deverá ter um impacto limitado no mercado de acções como um todo", destacou.