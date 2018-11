Bitcoin quebra fasquia dos 5.000 dólares pela primeira vez em 13 meses

Desde Outubro do ano passado que a bitcoin não negociava em valores tão baixos. A moeda digital segue a cair 9%.

Reuters

No passado dia 31 de Outubro, a bitcoin assinalou o seu 10.º aniversário. No entanto, não havia muito para festejar, uma vez que nos últimos 12 meses tinha perdido 3% do seu valor.

E as quedas prosseguem, à conta de vários factores. Na sessão desta segunda-feira, a bitcoin segue a perder 9% para 4.958 dólares, marcando assim o valor mais baixo desde Outubro do ano passado.

Há um ano, a moeda digital criada por Satoshi Nakamoto (o inventor desta moeda sempre se apresentou com este nome, mas cedo a comunidade tecnológica o encarou como o pseudónimo do verdadeiro pai da bitcoin) estava a caminho do seu máximo histórico de aproximadamente 20.000 dólares – atingido a 18 de Dezembro, nos 19.511 dólares.

A bitocin está assim agora 73% abaixo desse valor e no acumulado de 2018 já afunda 63%. Só na semana passada perdeu 17%.

Outras criptomoedas seguem o mesmo caminho, com a etherum a mergulhar 12% e a litecoin a recuar 13%. O XRP, o símbolo associado à ripple, é o único que está hoje em alta entre as grandes moedas digitais.

Os motivos são, essencialmente, dois: a subdivisão da bitcoin e uma investigação da autoridade reguladora do mercado de capitais dos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC).

Os responsáveis pela mineração da bitcoin não estão a conseguir chegar a um acordo sobre a sua direcção, o que os levou a criarem novas moedas, como bitcoin ABC e a bitcoin SV. Esta decisão está assim a pressionar o valor da moeda, que negoceia já no oitavo dia consecutivo de quedas.

A outra razão prende-se com o maior escrutínio regulatório das ofertas iniciais de moeda. "O ‘selloff’ está relacionamento com as acções fiscalizadoras", comentou à Bloomberg o director de tecnologia da ProChain Capital, Justin Litchfield.

A SEC anunciou as suas primeiras sanções civis contra duas empresas de criptomoedas que não registaram as suas ofertas iniciais de moeda como títulos. A Airfox e a Paragon Coin terão de pagar, cada uma, 250.000 dólares em multas para compensarem os investidores e terão também de registar as suas moedas digitais como títulos, anunciou a SEC.

O mau desempenho das moedas digitais tem estado a afectar muitas empresas que direccionam as suas actividades para esta área. É o caso da norte-americana Nvidia [especialista em produzir hardware para consolas de jogos vídeo e mineração de moedas digitais], que na passada sexta-feira afundou mais de 17%, tendo os analistas inquiridos pela CNN Money atribuído esta "derrocada" à queda abrupta do preço da bitcoin.

Conheça mais sobre as soluções de