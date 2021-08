CTT corrige quase 4% em dia flat para o PSI-20

Os CTT corrigem pela segunda sessão consecutiva na bolsa de Lisboa, liderando as perdas do índice que fechou flat. O PSI-20 avançou apenas 0,02% para 5.153,07 pontos, com nove cotadas no vermelho, oito no verde e uma inalterada. Além da operadora postal, o BCP e a Semapa também tiveram perdas expressivas, enquanto a Galp Energia acompanhou a recuperação do petróleo.



Após um disparo na sexta-feira em reação à apresentação de resultados, os CTT caíram nas sessões de segunda e terça-feira. Nesta última, o tombo foi de 3,92% para 4,41 euros por ação, o que significa que a cotação voltou à posição em que estava antes das contas.





"Esta é uma correcção técnica normal depois da subida de quase 100% desde o início do ano e após a correção registada em meados de julho", explica Mário Martins, analista da ActivTrades, ao Negócios. "Igualmente há uma correcção de fundamentos, pois a normalização da atividade económica reduz as necessidades de transporte de mercadorias, que foram fortemente solicitadas durante o período de confinamento".





A par dos CTT, o BCP (que perdeu 1,34% para 0,125 euros por ação) e a Corticeira Amorim (que recuou 0,9% para 11,32 euros) também fecharam no vermelho. Por outro lado, a Altri liderou os ganhos, com uma valorização de 1,36% para 5,23 euros por ação.A Mota-Engil avançou 1,17% para 1,29 euros por ação, no seguimento de um reforço do negócio em Moçambique.Já a Galp Energia subiu 1% para 8,50 euros, a acompanhar a inversão no petróleo. Os preços do "ouro negro" seguem em alta , impulsionados pelo aumento aumento da procura na Europa e nos Estados Unidos, o que atenua os receios em torno do aumento de casos de covid na Ásia.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em setembro soma 3,01% para 68,48 dólares por barril. Já o contrato de setembro do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 2,52% para 70,78 dólares.



Apesar do ganho ligeiro, o PSI-20 conseguiu ainda assim fechar no verde e acompanhar as restantes praças europeias. O Stoxx 600, que agrega as principais cotadas europeias, ganhou 0,4%, tendo tocado novos máximos. O espanhol IBEX 35 subiu 0,32%, o alemão DAX avançou 0,2% e o francês CAC 40 valorizou 0,1%.



(Notícia atualizada às 17h10)