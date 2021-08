Disparo de mais de 8% dos CTT leva bolsa nacional para a "linha de água"

A semana termina com o índice PSI-20 a registar um ganho de 0,05% para os 5.134,8 pontos, em linha com o resto da Europa que continua a renovar máximos históricos à boleia dos resultados das empresas. Foram também estes números que fizeram do CTT a cotada com o melhor desempenho do dia, em Lisboa.



As ações da empresa chegaram a subir mais de 13% na sessão desta sexta-feira, tendo depois terminado o dia com um ganho de 8,32% para os 4,75 euros por ação, depois de a empresa ter passado de prejuízos a lucros de dois dígitos nos primeiros seis meses deste ano.





Os números foram acima do previsto pelos analistas do CaixaBank/BPI. No primeiro semestre, este banco de investimento apontava para um lucro líquido de 15,6 milhões de euros, tendo os CTT superado em 10% esta previsão. Em termos trimestrais, os números superaram igualmente as previsões do banco: 9 milhões de euros contra os 7 milhões esperados.



Além dos números, o JB Capital Markets reviu em alta a recomendação atribuída à empresa portuguesa, que passa de "neutral" para "comprar". Ainda assim manteve o preço-alvo inalterado nos 5,40 euros por ação, o que lhe confere um retorno potencial de 21,08% face ao valor do fecho da sessão de ontem.