Depois do caso GameStop, Yellen chama reguladores para discutir volatilidade nos mercados

A secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, convocou os reguladores do setor financeiro para discutir a recente volatilidade dos mercados, numa reação ao caso da GameStop, que acabou por envolver também a Robinhood.A informação é avançada esta quarta-feira, 3 de fevereiro, pela Bloomberg, que dá conta de que Yellen solicitou uma reunião com representantes da Securities Exchange Commission (SEC, o regulador do mercado de valores mobiliários), da Reserva Federal, da Reserva Federal de Nova Iorque e da Comissão de Negociação de Futuros.A reunião vai acontecer depois do "ataque" de pequenos investidores de retalho a vários fundos de investimento de Wall Street, na semana passada. Em causa está uma ação concertada de milhões de pequenos investidores em todo o mundo, que se organizaram através do fórum Wall Street Bets, no Reddit, para comprarem ações em massa de várias empresas, incluindo a GameStop, onde os fundos estavam expostos, mas a apostar na sua queda. Este episódio, calcula a Ortex, terá provocado perdas de 12,5 mil milhões de dólares aos fundos de investimento.Mais tarde, a Robinhood, uma das maiores plataformas de "trading" online , entrou em cena, impedindo os investidores amadores de negociarem, sendo acusada de favorecer os fundos de investimento."A secretária Yellen acredita que a integridade dos mercados é importante e solicitou uma discussão sobre a recente volatilidade nos mercados financeiros e sobre se as recentes atividades respeitam a proteção dos investidores, bem como a eficiência e justiça dos mercados", acabou por reagir o gabinete de Janet Yellen, num comunicado emitido esta terça-feira.Estas reuniões não são, contudo, um sinal de que poderá haver alterações na regulamentação dos mercados, ressalva a Bloomberg, lembrando que, no passado, os antecessores de Yellen também já conduziram reuniões com os reguladores após episódios semelhantes nos mercados financeiros.Ainda assim, a SEC já adiantou, na passada sexta-feira, que está a procurar identificar possíveis práticas irregulares no caso da GameStop e que irá escrutinar a conduta das corretoras, incluindo a Robinhood.