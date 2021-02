Yellen: infraestrutura dos mercados "resiliente" durante ataque dos investidores amadores

Os reguladores financeiros norte-americanos determinaram esta quinta-feira que a infraestrutura dos mercados de ações e de matérias-primas se manteve "resiliente" durante o período de volatilidade nas transações registado nas últimas semanas.



O Departamento do Tesouro, liderado por Janet Yellen (na foto), emitiu um comunicado após uma reunião com os reguladores financeiros, dizendo que estes "estão convictos de que a infraestrutura central permaneceu resiliente perante a alta volatilidade e o forte volume de negociação".

Os mesmos responsáveis estiveram também de acordo em que a reguladora do mercado de capitais dos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC, equiparada à CMVM em Portugal), deve divulgar um "estudo em tempo viável sobre estes acontecimentos".

Recorde-se que Yellen convocou esta reunião depois de a forte escalada de ações como a GameStop e o investimento em força por parte de pequenos investidores terem suscitado receios em matéria de protecção do consumidor.

A SEC está a investigar sinais de fraude, ao passo que a Câmara dos Representantes e o Senado têm comités específicos a preparar as audições que forem consideradas necessárias.

A SEC e a Comissão de Negociação de Futuros sobre Matérias-Primas (CFTC) estão igualmente a "analisar até que ponto as práticas de negociação são consistentes com a proteção do investidor e com mercados justos e eficientes", sublinhou o Tesouro, citado pela Bloomberg.

As praças do outro lado do Atlântico têm estado esta semana a recuperar das quedas da semana passada – quando uma ação concertada de investidores amadores junto de cotadas onde grandes hedge funds tinham maiores posições curtas (apostavam na sua queda) levou a fortes perdas destes fundos. Já em sessões anteriores tinha havido um posicionamento semelhante, mas só na semana passada se tornou mais evidente com este "ataque de um exército de pequenos investidores".

Um dos exemplos dessas cotadas foi a GameStop – que escalou perto de 400% na semana passada e que terminou janeiro com uma valorização mensal superior a 1.600%.

Janet Yellen quis tomar medidas no sentido de evitar que esta história se repita e ontem pediu – e recebeu – autorização junto dos responsáveis de ética do seu Departamento para analisar questões como a volatilidade em Wall Street alimentada pela Reddit (plataforma onde os investidores amadores coordenaram o seu "ataque").

A secretária do Tesouro da Administração Biden, que agendou a reunião desta quinta-feira para que os reguladores norte-americanos debatessem a volatilidade do mercado, revelou previamente que ganhou mais de sete milhões de dólares nos últimos anos a proferir discursos para bancos de Wall Street, grandes empresas e grupos industriais.

A autorização por parte dos responsáveis de ética do Departamento do Tesouro permitirá a Yellen debruçar-se sobre questões mais amplas que venham a sugir e não apenas a atual volatilidade do mercado, referiu à CNN uma fonte do Tesouro.