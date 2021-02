Leia Também Participe na discussão sobre o movimento dos investidores amadores que está a agitar os mercados

peso do "short-selling" na cotada, em dezembro do ano passado, era de 140%. O que significa que a cada ação a favor da GameStop havia 1,4 ações a apostar na sua queda.



O "ataque" dos investidores amadores de retalho a vários fundos de investimento de Wall Street que apostaram na queda das ações da GameStop provocou uma queda de 12,5 mil milhões de dólares para esses "hedge funds" no mês de janeiro, segundo os dados da Ortex.Estas perdas foram provocadas por milhões de pequenos investidores em todo o mundo, que se organizaram através do fórum Wall Street Bets, no Reddit, para comprarem ações em massa de várias empresas, onde os fundos estavam expostos, mas a apostarem na sua queda ("short selling").Esta corrida às ações da Gamspot levou a sua cotação a valorizar cerca de 400% na semana passada, contrastando com a maior queda semanal dos índices de Wall Street desde outubro do ano passado. No entanto, as ações da empresa seguem hoje a corrigir e perdem 34% para os 212 dólares.Em dezembro do ano passado, de acordo com a Bloomberg, o

A estratégia dos investidores presentes nestes fóruns é apostar forte nos ativos onde os fundos de investimento têm maiores ‘shorts’. E estão a conseguir: já há fundos a "deitar a toalha ao chão", como o Melvin Capital, um dos protagonistas desta história, que foi obrigado a receber uma injeção de capital.





No final do ano passado dois "hedge funds", o Melvin e o Citron, apostaram na queda das ações da GameStop. Contudo, a revolta no Reddit foi de tal ordem que este movimento obrigou os fundos a fechar posições para limitar as perdas. Para isso foram obrigados a comprar as ações com que antes estavam a apostar na queda, o que exacerbou ainda mais a sua subida.





