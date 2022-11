"É improvável que recessão reduza significativamente a inflação", diz Lagarde

no 32.º Congresso Bancário Europeu,





"embora os últimos dados de crescimento do PIB tenham surpreendido pelo lado positivo, o risco de recessão aumentou". Sublinhou também,











"É improvável que uma recessão reduza significativamente a inflação, pelo menos a curto prazo", afirmou esta sexta-feira a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde,em Frankfurt.A responsável pela autoridade monetária disse que a história já ensinou essa lição e reforçou que,uma vez mais, o compromisso do BCE em reduzir a inflação, assegurando que aumentará as taxas de juro para níveis que permitam baixar a inflação para 2% a médio prazo. "Quão longe e quão rápido precisaremos de ir, será determinado pelas previsões de inflação", garantiu, acrescentando que a subida das taxas de juro são e vão continuar a ser o principal instrumento para ajustar a política monetária.Contudo, além desse instrumento, a governante assume a necessidade de "normalizar outros instrumentos de política monetária". Por isso mesmo, continuou, "em dezembro decidiremos os termos para reduzir a posse de obrigações dos programas de compra de dívida".No início do discurso, Lagarde realçou que "assegurar a estabilidade dos preços, levantar os constrangimentos ao crescimento nas áreas em que emergiram e salvaguardar a resiliência dos sistema financeiro" são os três pontos mais importantes nestes tempos que se atravessam.A nota final da presidente da autoridade monetária foi dirigida à banca da região. "A situação para os bancos mudou drasticamente desde a grande crise financeira, quando foram parte do problema. Durante a pandemia, foram parte da solução - porque, em parte devido à dura regulação, tinha um capital e liquidez mais sólido. Agora, precisamos que continuem a ser parte da solução", disse.