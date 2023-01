EDP paga juro de 5,95% para emitir mil milhões em dívida verde

Leia Também EDP emite 1.250 milhões em obrigações verdes a 60 anos com juro mais baixo de sempre

A EDP vai pagar aos investidores um juro de 5,95% na emissão de mil milhões de euros em títulos de dívida verde subordinada de longo prazo, comunicou esta tarde a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."A EDP fixou o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada 'fixed to reset rate' no montante total de 1.000 milhões de euros, com uma opção de reembolso antecipado pela EDP cinco anos após a data de emissão, data de vencimento em abril de 2083 e uma 'yield' de 5,95% (cupão de 5,943%) aplicável até à primeira data de 'reset' a ocorrer cinco anos e três meses após a emissão", indica o comunicado.Com o montante a arrecadar, a elétrica portuguesa pretende financiar e refinanciar projetos de sustentabilidade "tal como definido no 'Green Bond Framework' da EDP, disponível no website da empresa".Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, CaixaBI, Citi, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, MUFG, e o Mizuho atuaram como "joint lead managers", acrescenta ainda a empresa. O convite para ofertas em dinheiro que foi anunciado de manhã mantém-se em curso.