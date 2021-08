EDP Renováveis cede 1% com corte de recomendação pelo Santander

20,42





euros por ação, num PSI-20 que abriu em queda, mas inverteu a tendência a meio da manhã. Segue em ligeira alta, de 0,36%.

.

O valor total da transação corresponde a um enterprise value de 2 milhões de euros por megawatt (MW).

A EDP Renováveis segue em baixa na bolsa de Lisboa, após o Santander ter cortado a recomendação sobre as ações. O banco de investimento enviou esta quinta-feira, 5 de agosto, uma nota aos clientes em que passou a posição para "underweight", sendo que esta recomendação estava sob revisão desde julho.A análise assinada por Bosco Muguiro coloca o "price-target" dos títulos em 20,45 euros, o que representa um potencial de valorização de apenas 0,9% face aos 20,42 euros em que a EDP Renováveis fechou a última sessão. Esta quinta-feira, os títulos recuam 1% paraA alteração no "price-target" em relação ao anterior (de 14 euros por ação, que estava em vigor desde julho de 2020) é considerável, pois acompanha o caminho que os títulos têm feito em bolsa. Há um ano, as ações negociavam abaixo dos 14 euros por ação, tendo escalado até aos 26 euros em janeiro e estabilizado em torno dos 20 euros desde julho.Além da revisão, a EDP Renováveis está também a reagir ao anúncio daNuma outra nota de research, os analistas do CaixaBank / BPI consideraram o negócio "positivo" para a empresa pois "os múltiplos implicam que o negócio está acima da avaliação" que fazem."No seguimento desde negócio, a EDP já completou cerca de 28% da meta de 8 mil milhões de euros de rotação de ativos para 2021-2025", acrescenta o CaixaBank / BPI. O banco tem uma recomendação "neutral" em relação aos títulos da EDP Renováveis e coloca o price-target nos 22,40 euros.O consenso dos analistas que cobrem a EDP Renováveis, compilado pela Bloomberg, aponta para um price-target de 22,08 euros por ação. Já a recomendação consensual é de "compra".