Elon Musk elogia dogecoin e criptomoeda dispara

"Dogecoin é a criptomoeda de todos", "não é preciso ser um alfa dominante para a possuir", "nem altos, nem baixos, apenas Doge". Estes são alguns dos tweets publicados hoje por Elon Musk, CEO e fundador da fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla, a elogiar a moeda digital que tem como logótipo o shiba inu, uma raça de cão oriunda do Japão.

Criada como "moeda de piada" em dezembro de 2013, a dogecoin conquistou rapidamente uma vasta comunidade online e o facto de Elon Musk vir a elogiá-la nos últimos tempos tem contribuído para catapultar a sua fama.

Num dos tweets de hoje, Musk surge numa imagem onde reproduz uma cena do filme "O Rei Leão", mas em vez do pai leão está ele próprio e no lugar do filho Simba está um shiba inu. Na legenda, diz "és bem vindo".









Um dos seus seguidores, na euforia dos tweets de Musk, retweetou dizendo "Dogecoin é a salvação! Temos de garantir que rapidamente chegará a Marte!" - um trocadilho com a empresa da aventura espacial de Musk, a SpaceX, e ao mesmo tempo uma sugestão para que valorize ainda mais com a ajuda de todos.

Esta série de publicações de Elon Musk, que tem 45 milhões de seguidores no Twitter, fez a dogecoin disparar 68% na sessão desta quinta-feira. Neste momento segue a somar 45,49% para 0,05 dólares, o que lhe confere uma capitalização de mercado de 6,12 mil milhões de dólares – o 15.ª valor em bolsa mais elevado entre todas as criptomoedas.





Dogecoin is the people’s crypto — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Esta não é a primeira vez que Musk usa a sua rede social de eleição para elogiar a dogecoin, fazendo-a disparar. Na semana passada já tinha feito o mesmo e tem reiterado que é o seu ativo digital favorito. Em abril de 2019 já tinha publicado também um tweet dizendo que a dogecoin poderia ser a sua criptmoeda preferida, considerando-a "pretty cool".

Esta criptomoeda, introduzida inicialmente como uma paródia da internet baseada em memes do cachorro "doge" (um shiba inu) que viralizaram na Internet, acabou por conquistar muitos adeptos, sendo bastante utilizada como forma de ‘gorjeta’ para os produtores de conteúdos em redes sociais como o Reddit e o Twitter, explicava recentente O Seu Dinheiro.

No ano passado, vários vídeos de influenciadores digitais na aplicação TikTok já aludiam às oportunidades de riqueza trazidas pela dogecoin. Agora, com Musk, o interesse nesta moeda está a redobrar.