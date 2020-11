Elon Musk passa Bill Gates e torna-se o segundo mais rico do mundo à boleia da Tesla

O CEO da Tesla, Elon Musk, tem subido a pique na tabela dos mais ricos: na semana passada ultrapassou Mark Zuckerberg, para passar a ocupar a terceira posição no Bloomberg Billionaires Index e, esta terça-feira, foi a vez de destronar Bill Gates e tomar o segundo lugar.





A fortuna de Elon Musk aumentou em 7,2 mil milhões de dólares para os 127,9 mil milhões, impulsionada por mais uma subida pujante no preço das ações da Tesla. Isto significa que, só em 2020, a riqueza de Musk "engordou" mais de 100 mil milhões, o que lhe permitiu viajar do 35.º lugar do ranking, onde estava em janeiro, para os lugares cimeiros.





Cerca de três quartos da fortuna de Musk são constituídos por ações da Tesla, que está a aproximar-se dos 500 mil milhões de dólares de capitalização bolsista. A cotada fechou a última sessão a valorizar 6,58% para os 521,85 dólares, depois de na semana anterior ter avançado quase 20%.





A ascensão de Musk marca apenas a segunda vez nos oito anos de história que tem este índice em que o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, esteve abaixo do segundo lugar. Durante muitos anos Gates posicionou-se mesmo no primeiro lugar do ranking, até que, em 2017, foi ultrapassado pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos. Gates poderia ter uma fortuna maior, assinala a Bloomberg, caso não tivesse doado 27 mil milhões de dólares desde 2006 até à data através da sua fundação.





Apesar de o ano ter sido duro para as economias, os membros do índice da Bloomberg, que agrega os 500 mais ricos do mundo, ficaram 23% mais ricos, o equivalente a 1,3 biliões de dólares.