Escalada no Médio Oriente leva ouro acima dos 2 mil dólares

Os preços do ouro a pronto (spot) no mercado londrino estão a subir mais de 1% esta sexta-feira, superando a fasquia dos dois mil dólares por onça. O anúncio de Israel de uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza esta noite e a intensificação dos ataques com "rockets" do Hamas impulsionam o metal amarelo.A onça de ouro é negociada neste momento a 2.005,54 dólares, uma subida de 1,05% face à véspera.A última vez que o preço do metal amarelo tinha superado a fasquia dos dois mil dólares foi a 16 de maio.Os receios crescentes de que o conflito entre Israel e o Hamas se prolonge e alastre a outras regiões está a levar os investidores a buscarem conforto nos ativos-refúgio.