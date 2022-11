Europa aponta para o vermelho. Ásia marcada por fortes perdas de empresas ligadas às cripto

há 43 min. 07h42

Petróleo desliza ainda pressionado pelos stocks nos EUA e pelo combate chinês à covid-19

O petróleo perde tanto em Londres como em Nova Iorque, estando ainda a ser pressionado pelo aumento do inventário de crude nos EUA e com os investidores de olhos postos na China, o maior importador de ouro negro, que tem mantido a sua política "zero covid-19".

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, cai 0,24% para 85,62 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desliza 0,11% para 92,55 dólares por barril.

O ouro negro amplia assim as perdas desta quinta-feira, depois de terem sido divulgados os mais recentes números dos stocks de crude nos EUA, os quais subiram como não era visto desde julho do ano passado.



O mercado está ainda a monitorizar a política "covid-19 zero" na China. Pequim já levantou alguns confinamentos mas há ainda regiões de alto e médio risco que se encontram sob medidas apertadas.