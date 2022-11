Apenas EDP brilha no mar vermelho da bolsa. Sonae cai quase 1% após resultados

A bolsa de Lisboa não resistiu à maré vermelha que invadiu o resto da Europa, com apenas a EDP no verde no arranque da sessão. A Sonae perde 0,96%, depois de esta quarta-feira, após a sessão, ter dado conta de uma subida de 33% do lucro nos primeiros nove meses do ano.

