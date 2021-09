Europa tem “exposição direta limitada” à crise do Evergrande, garante Lagarde

Em entrevista à estação televisiva CNBC, Christine Lagarde afirma que a Europa tem uma "exposição direta limitada" à crise do Evergrande. O gigante imobiliário chinês tem estado no radar dos mercados desde que anunciou que está numa débil situação financeira, sem capacidade para enfrentar as dívidas.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) afirma à CNBC que a instituição está atenta aos desenvolvimentos vindos da China. "Estamos a monitorizar e já tive um "briefing" sobre o tema porque acho que todos os mercados financeiros estão ligados".

"Tenho memórias muito vívidas dos últimos desenvolvimentos dos mercados na China que tiveram um efeito em todo o mundo. Mas na Europa e na Zona Euro, em particular, a expressão direta seria limitada", diz Christine Lagarde.

Questionada sobre a possibilidade de o BCE estar preparado para um eventual cenário em que se torne necessário agir em caso de colapso do Evergrande, Lagarde refere que neste momento "aquilo que estamos a ver é um impacto e exposição centrado na China". Ainda assim, a líder do BCE refere que "não pode falar pelos Estados Unidos mas que pode afirmar que a exposição direta da Europa é limitada".

As palavras de Christina Lagarde aproximam-se das declarações de Jerome Powell, o líder da Reserva Federal dos EUA, que afirmou que "não há muita exposição direta dos Estados Unidos".