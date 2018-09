Fed sobe os juros pela terceira vez este ano. Melhora estimativas para a economia

A Reserva Federal (Fed) dos EUA subiu as taxas de juro pela terceira vez este ano. Ignorando as críticas de Donald Trump, o presidente do banco central dá assim continuidade à normalização da política monetária. E a tendência deverá manter-se, com a Fed a sinalizar que deverá continuar a subir as taxas de juro no próximo ano.





A economia e o mercado laboral estão "fortes" e a inflação continua perto da meta de 2% do banco central, afirmou a Fed após concluir a reunião de dois dias de política monetária. Esta perspectiva levou os responsáveis a aumentarem a taxa de juro em 25 pontos base, para um intervalo entre 2% e 2,25%.



Os aumentos das taxas não vão ficar por aqui. "O comité prevê que os aumentos graduais das taxas de juro serão consistentes com o crescimento sustentado da economia, boas condições do mercado laboral e inflação perto do alvo de 2%", referiu o banco central dos EUA. A Fed mantém, por isso, em cima da mesa quatro subidas este ano e outras três em 2019.



Segundo os economistas consultados pela Bloomberg, a Fed deverá iniciar um ciclo de aumentos trimestrais, que apenas terminará em Junho de 2019, altura em que a taxa deverá atingir os 3%. Os juros deverão depois manter-se nesse nível até ao quarto trimestre do próximo ano, quando a entidade subir os juros pela terceira vez em 2019.



A Fed mantém assim praticamente a mesma linguagem usada nos comunicados anteriores. A única alteração foi o facto de ter deixado cair a palavra "acomodatícia", o que reforça o optimismo em torno das perspectiva para a economia.





O presidente da Fed vai continuar a restringir a política monetária, apesar das críticas de Donald Trump. Foi em Julho que o presidente norte-americano assumiu "não estar entusiasmado" com a política de aumento gradual dos juros seguida pela Fed, temendo que esta venha a colocar em causa a recuperação da maior economia mundial.