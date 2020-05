Este montante, aponta o relatório, "foi sobretudo obtido em operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas", as chamadas TLTRO, na sigla em inglês, instrumentos introduzidos em 2014 que têm como objetivo financiar os bancos em condições favoráveis para que estes, por sua vez, concedam mais crédito à economia real.



O recurso a estas operações tem vindo a cair, mas, com a crise gerada pela pandemia, o BCE melhorou as condições dos programas já existentes e lançou novos, o que levou os bancos a aumentarem o recurso a este tipo de financiamento. Em março e abril deste ano, o financiamento dos bancos portugueses junto do Eurosistema aumentou em 3,8 mil milhões de euros, totalizando 21,3 mil milhões de euros no final desse período.



A mesma tendência foi verificada nos restantes bancos da Zona Euro, que, no final de 2019, tinham 624,2 mil milhões de euros em refinanciamento do Eurosistema, menos 15% do que em 2018. No final de abril, este financiamento ultrapassava os 900 mil milhões de euros.

O financiamento da banca portuguesa junto do Banco Central Europeu (BCE) voltou a cair no ano passado, mantendo a tendência de redução de acesso a liquidez em condições favoráveis que já tem vindo a verificar-se nos últimos anos. Contudo, em março e abril deste ano, já depois de o BCE ter lançado novos programas de financiamento responder à crise financiada pela pandemia, os bancos portugueses voltaram em força a estes programas. Só em março e abril, financiaram-se em mais 3,8 mil milhões de euros.No final do ano passado, segundo o Relatório da Implementação da Política Monetária de 2019, publicado esta terça-feira pelo Banco de Portugal, o recurso das instituições de crédito nacionais às operações de cedência de liquidez totalizava 17,3 mil milhões de euros. Este valor representa uma redução de 7,6% relativamente ao final de 2018 e ilustra a tendência de queda verificada nos últimos anos, desde o pico atingido durante a crise de dívida soberana.