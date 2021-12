Fitch é a primeira agência a declarar "default" da Evergrande

gigante imobiliária chinesa ter falhado um pagamento esta semana.O anúncio é avançado esta quinta-feira pelo Financial Times , numa altura em que a empresa vive uma crise de liquidez que contagiou outras empresas do setor imobiliário da China e agitou os mercados globais devido ao impacto que isto pode ter na economia chinesa.

A Evergrande falhou, na segunda-feira, o pagamento de um novo cupão, no valor de 82,5 milhões de dólares. Até quarta-feira, o grupo ainda não tinha transferido os fundos, referem fontes próximas do processo ao jornal."O corte no 'rating' pode não ter um impacto imediato ou evidente no processo, mas pode aumentar subtilmente a pressão sobre a empresa (e os reguladores) para revelarem rapidamente propostas iniciais de reestruturação", afirma à Bloomberg rock Silvers, da Kaiyuan Capital.Num comunicado divulgado na sexta-feira, a gigante imobiliária chinesa afirmou não só que os credores exigiam 260 milhões de dólares, como também que não tinha condições de garantir fundos para o pagamento dos cupões, o que levou as autoridades a convocarem o presidente da empresa. As ações acabram por afundar.(Notícia atualizada com mais informação.)