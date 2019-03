Fitch multada por supervisor europeu devido a conflito de interesses

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) multou a agência de rating em mais de cinco milhões de euros após ter detetado problemas de conflito de interesses em três das suas subsidiárias. A decisão foi anunciada esta quinta-feira, 28 de março, e pode ainda ser contestada pela Fitch.A ESMA, que supervisiona as agências de notação financeira na União Europeia, concluiu que três subsidiárias do grupo Fitch infringiram várias regras relacionadas com o conflito de interesses que entraram em vigor em 2013.Segundo a investigação da autoridade europeia, uma quota de 20% da Fitch do Reino Unido, da Fitch de França e da Fitch de Espanha era detida por um investidor que, ao mesmo tempo, tinha lugar em conselhos de administração de três entidades que eram avaliadas por essas três subsidiárias.A ESMA conclui que "faltaram os procedimentos adequados e os controlos internos" em relação ao conflito de interesses dentro da Fitch até ao início de 2017. A multa é de 5.132.500 euros.Neste momento, a ESMA reconhece que foram tomadas medidas de forma voluntária por parte da Fitch de forma a assegurar que não quebrará as regras no futuro.O regulamento europeu das agências de rating exige que entidades como a Fitch "identifiquem e eliminem ou tratem e divulguem os conflitos de interesse de forma a evitar interferência no processo de rating".No caso de um investidor deter mais de 10% da agência de rating e este tiver lugar no conselho de administração da entidade avaliada, a agência em questão está proibida de fazer a avaliação dessa entidade.