Gestora do JPMorgan entra em modo “stress”

A volatilidade nos mercados financeiros veio para ficar e o foco volta-se para criar oportunidades de investimento no meio das dificuldades. George Gatch, CEO da JPMorgan Asset Management (AM), explica que a gestora de ativos está a trabalhar em modo de “stress” para acelerar a avaliação do risco e ajustar-se à rápida evolução do mercado.





...