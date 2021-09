Greenvolt dispara mais de 5% e atinge máximo histórico de 5,96 euros

As ações da empresa de energias renováveis começam a manhã desta quinta-feira a reagir ao anúncio de admissão no PSI-20 que, a partir de dia 20 de setembro, passará a contar com 19 cotadas. A Greenvolt está a valorizar 5,49% nesta primeira hora de negociação em Lisboa, a cotar nos 5,96 euros por ação.Trata-se de um máximo histórico para os títulos da empresa especializada em biomassa e que lhe confere uma capitalização de mercado de mais de 720 milhões de euros. A admissão ao principal índice, o PSI-20, foi anunciada ontem à tarde pela Euronext, já após o fecho do mercado.A Greenvolt passa a ingressar o PSI-20 cerca de dois meses depois da estreia em bolsa, a 15 de julho. A empresa começou a negociar nos 4,65 euros, depois de cada ação ter sido vendida na oferta pública inicial (IPO) por 4,25 euros.Tendo em conta a cotação de fecho dos títulos da empresa esta quarta-feira, quando encerrou o dia nos 5,65 euros, a Greenvolt tinha uma capitalização de mercado de 685,8 milhões de euros, a 13.ª mais elevada da bolsa portuguesa.A 15 de agosto, ao fim de um mês de negociação, a Greenvolt já havia conquistado 10 milhões de euros.