Greenvolt perde quase 38 milhões de euros na estreia no PSI-20

Era o tão aguardado dia, mas não correu como esperado. A Greenvolt afundou quase 5%, no primeiro dia em que negociou no PSI-20. Foi o maior tombo diário desde que a empresa liderada por João Manso Neto começou a negociar em bolsa e retirou 37,6 milhões de euros à capitalização bolsista, que se situa após o fecho da sessão nos 719,7 milhões de euros.

A revisão trimestral do PSI-20 teve efeito esta segunda-feira, com a subida da Greenvolt ao principal índice da bolsa. A empresa de renováveis especializada em biomassa entrou em bolsa a 15 de julho (com cada ação a valer 4,65 euros, depois de uma venda na oferta pública inicial por 4,25 euros).





A cobertura de research que indicava potencial de crescimento e o próprio anúncio da entrada no PSI-20 (como os gestores sempre sinalizaram querer) acabaram por impulsionar o título. As ações chegaram mesmo a tocar o máximo histórico de 6,78 euros (tocados na quarta-feira passada).No entanto, o desempenho foi contrário na estreia no PSI-20 e a cotada foi a que mais caiu -- 4,97% para 5,93 euros por ação -- numa bolsa pintada a vermelho. O índice de referência nacional caiu 1,62% para 5.213,55 pontos, com vários pesos-pesados a registarem perdas significativas.O BCP perdeu 4,64% para 0,1234 euros, a EDP Renováveis recuou 1,93% para 21,38 euros e a EDP desvalorizou 1,8% para 4,49 euros. Da mesma forma, também Mota-Engil (-3,66%), Corticeira Amorim (-3,04%), CTT (-2,87%), Altri (-2,4%), Navigator (-1,86%), Semapa (-1,82%) ou Sonae (-1,68%) fecharam no vermelho.A Galp Energia esteve ao longo da sessão no verde, mas nas últimas negociações inverteu e fechou com um deslize de 0,05% para 8,26 euros. Assim, as únicas cotadas que fecharam no verde foram a Nos (que ganhou 0,36% para 3,38 euros) e a REN (que subiu 0,2% para 2,51 euros).Lisboa acompanhou a tendência negativa que se viveu pelas principais praças europeias. O Stoxx 600 perdeu 1,6%, enquanto o espanhol IBEX recuou 0,96% e o francês CAC 40 perdeu 1,74%. O alemão DAX -- que passou esta segunda-feira de 30 para 40 componentes (com a Hellofresh, a Airbus ou a Zalando entre as principais entradas) -- tombou 2,16%."Os mercados na Europa caíram significativamente esta segunda-feira, com a postura de negociação "risk-off" a prevalecer antes de mais uma semana agitada na frente macro", explica Pierre Veyret, analista técnico da ActivTrades, num comentário divulgado esta segunda-feira.Os investidores estão a tentar digerir as crises da dívida nas duas maiores economias do mundo (Evergrande na China e teto da dívida dos EUA) em combinação com as incertezas sobre a decisão da Reserva Federal norte-americana quanto à retirada dos estímulos."Esta situação é, também, sublinhada pelo fortalecimento do dólar americano e pelo aumento dos rendimentos da dívida a 10 anos, sugerindo uma retoma do "medo" das negociações esta semana", diz Veyret, lembrando que os bancos centrais dos EUA, Japão, Inglaterra e China se reúnem esta semana.(Notícia atualizada às 17:00)