Hermès é diamante em bruto de um luxo fosco

Os resultados da Hermès superaram as expectativas, principalmente nos EUA, numa altura em que as receitas dos pares do setor do luxo têm abrandado no país. Com as contas a francesa reforçou o desempenho em bolsa, tendo subido quase 40% desde o início do ano.

