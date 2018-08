“Holding” de Buffett já tem 50 mil milhões na Apple

Os lucros da Berkshire Hathaway quase triplicaram no segundo trimestre para 12 mil milhões de dólares. A posição de 5% no capital da Apple, reforçada nos últimos meses, é de longe a mais valiosa.

A melhoria da economia e alterações contabilísticas, com as quais Warren Buffett discorda, ajudam a explicar um trimestre de forte crescimento dos resultados da "holding" do terceiro homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, com uma fortuna avaliada em 84 mil milhões de dólares.

A Berkshire Hathaway divulgou as contas este sábado e nelas merece destaque o crescimento de 67% nos lucros operacionais, para 6,89 mil milhões de dólares, acima do esperado pela média dos analistas calculada pela Reuters.