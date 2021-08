Hong Kong quer novas regras para prevenir colapsos semelhantes à Archegos

O banco central de Hong Kong e o principal regulador financeiro do território estão a desenvolver um sistema de regras para identificar possíveis exposições concentradas e mais perigosas a algumas ações. A ideia deste novo conjunto de regras, segundo fontes próximas avançaram ao jornal Financial Times, passa por pôr em prática esforços para prevenir possíveis colapsos semelhantes ao do Archegos Capital.



Em abril, o colapso desta "family office" custou largos milhares de milhões de dólares à banca global. Segundo o FT, este projeto usará bases de dados centralizadas para identificar possíveis cenários de risco excessivo por parte de bancos e fundos de investimento presentes nos mercados de Hong Kong.

De acordo com uma das fontes, este projeto já terá entrado no radar dos reguladores norte-americanos, onde o colapso do "family office" Archegos, em abril, fez soar alarmes em Wall Street. No total, a queda do Archegos gerou perdas de 10 mil milhões de dólares, incluindo 5,4 mil milhões de dólares para o Credit Suisse, 2,9 mil milhões para o Nomura e 911 milhões de euros para o Morgan Stanley.

Este episódio já motivou investigações no mercado dos EUA, Reino Unido e também na Suíça. O Archegos era liderado por Bill Hwang. Este investidor tornou-se uma figura conhecida em Hong Kong em 2014, quando foi banido de negociar na cidade por um período de quatro anos. Depois disso, estabeleceu atividade nos Estados Unidos.