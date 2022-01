Ibercaja avança para a bolsa espanhola com uma avaliação até 2.000 milhões

Há uma nova empresa a caminho da bolsa espanhola. A Ibercaja vai avançar com uma oferta pública de venda (OPV), partindo para o mercado com uma avaliação que pode oscilar entre os 1.500 e os 2.000 milhões de euros, segundo os jornais espanhóis.

A espanhola Ibercaja, controlada em 88% do capital pela Fundação Ibercaja, prevê dispersar em bolsa até 42%, sem recorrer a qualquer aumento de capital, com a caixa espanhola a procurar tirar partido do bom momento vivido pelo setor financeiro em bolsa, perante as expectativas de uma normalização das taxas de juro.

De acordo com fontes do mercado consultadas pelos espanhóis Cínco Días e Expánsion, o valor de avaliação da Ibercaja deverá oscilar entre 1.500 e 2.000 milhões de euros.

Estes valores de avaliação são, contudo, uma estimativa, uma vez que ainda não foi divulgado o documento com as condições da operação.

O JPMorgan e o Morgan Stanley são os coordenadores globais da oferta, enquanto o Bank of America e o UBS atuam como colocadores. O Alantra, Stifel e o Société Générale são outras das entidades envolvidas na operação, na qual o Rothschild é o assessor financeiro independente.

A Ibercaja pretende usar os fundos da dispersão em bolsa para prosseguir com as transformações que tem em marcha no segmento comercial, operacional e financeiro.

"Estamos perante uma operação de estreia em bolsa histórica para a Ibercaja Banco, que fortalece a confiança que todos temos na projeção do futuro do banco, para dar continuidade aos 145 anos de trajetória exemplar que nos precede", adiantou o presidente José Luis Aguirre.

Ao contrário da bolsa lisboeta, que apenas recebeu uma empresa, a Greenvolt, em 2021, a praça espanhola tem observado um grande dinamismo, atraindo novos negócios para o mercado.