Connecticut, previu um colapso nas bolsas norte-americanas em 2020, há dez anos. Agora que a sua teoria se confirmou, alerta que as perdas ainda não acabaram.

Numa entrevista à Nature.com , em 2010, o investigador dizia que as bolsas dos Estados Unidos iriam sofrer uma queda massiva dez anos depois.

Não sabendo que o colapso iria ser provocado por uma pandemia, Turchin alerta que as tensões "podem escalar a toda a velocidade para uma guerra civil", segundo uma reportagem do Market Watch.



Turchin justificou a sua teoria na altura, dizendo que os "ciclos seculares muito longos interagem com processos de curto prazo. Nos Estados Unidos, os picos de instabilidade de 50 anos ocorreram por volta de 1870, 1920 e 1970; portanto, pode ocorrer outro por volta de 2020".



Em 2010, quando divulgou a sua teoria, disse mesmo que o histórico mostra "que as sociedades podem evitar desastres", mas precisamos de "encontrar maneiras de melhorar os efeitos negativos da globalização no bem-estar das pessoas".



Em março, os índices mundiais tiveram uma quebra histórica, quando se aperceberam da grandeza do impacto da atual pandemia. Apesar de a queda ter sido robusta, a recuperação foi igualmente forte, com o Nasdaq Composite a acumular um saldo positivo no ano.



O congénere S&P 500 já chegou a espreitar o território positivo no ano, mas voltou a recuar desse patamar.