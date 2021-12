IPO da SenseTime eleva fortuna de um dos fundadores para 3,4 mil milhões de dólares

Leia Também Chinesa SenseTime pondera voltar a aceitar ordens para IPO na próxima semana

Depois de ter posto em pausa os planos para o IPO (oferta pública inicial), na sequência de ter sido acrescentada à "lista negra" dos Estados Unidos, a tecnológica chinesa SenseTime voltou a lançar esta operação. De acordo com os documentos apresentados sobre a operação, que decorrerá na bolsa de Hong Kong, o primeiro dia de negociação está marcado para esta quinta-feira, 30 de dezembro. Cada ação arranca nos 3,85 dólares de Hong Kong, cerca de 0,44 euros, o valor mínimo do intervalo que era antecipado.E, de acordo com a Bloomberg, o fundador da empresa, Tang Xiao’ou, entra na lista dos mais ricos do mundo, segundo a informação compilada pelo Billionaires Index da agência. A fortuna deste professor universitário, dono de uma participação de 21% na empresa, escala até aos 3,4 mil milhões de dólares, cerca de 3 mil milhões de euros. Esta fortuna deixa o fundador da SenseTime fora dos 500 primeiros lugares do ranking dos mais ricos. O último lugar da lista pertence a Chu Lam Yiu, co-"chairman" da Huabao International Holdings, uma fornecedora de sabores para tabaco e fragrâncias. Aos 45 anos, Chu Lam Yiu é uma das mulheres mais ricas de Hong Kong.Aos 53 anos, o fundador da SenseTime tem um perfil há muito ligado ao desenvolvimento de inteligência artificial. Tang estudou primeiro na China, na Universidade de Ciência e Tecnologia, antes de rumar aos EUA, onde estudou na Universidade de Rochester, em Nova Iorque, e mais tarde no Massachusetts Institute of Technology, o reputado instituto norte-americano. Hoje em dia, dá aulas na Universidade de Hong Kong.Em 2014, fundou a SenseTime, com Xu Li (na foto), um investigador da fabricante de computadores Lenovo. Antes disso, trabalhou durante vários anos no branco dedicado a "research" da Microsoft na Ásia.Mesmo com alterações de planos, o IPO da SenseTime é o primeiro entre as tecnológicas chinesas de relevo após a conturbada entrada em bolsa da Didi, a "Uber" chinesa, em Wall Street. Poucos dias depois da primeira sessão da Didi, o escrutínio de Pequim às tecnológicas chinesas intensificou-se, culminando há algumas semanas no anúncio de que a empresa vai deixar de estar cotada nos Estados Unidos.