Luis Megías é o novo responsável da BlackRock para a Península Ibérica

Após quase 12 anos à frente do BBVA Asset Management, Luis Megías vai ser o responsável pelas operações na Península Ibérica (Portugal, Espanha e Andorra) da BlackRock, informou a gestora de ativos norte-americana em comunicado.Luis Megías entrará em funções na próxima segunda-feira e sucederá a Aitor Jauregui - que foi designado responsável pelo mercado da América Latina em março."O crescimento do nosso mercado na Península Ibérica é uma prioridade estratégica para a BlackRock. Os nossos escritórios na região têm crescido de forma significativa nos últimos anos e temos agora uma equipa de 40 pessoas", pode ler-se no documento."Os nossos ativos sob gestão na Península Ibérica cresceram quase 35% em termos anuais nos últimos cinco anos, de 35 para 47 mil milhões de euros", revelam.Antes de estar no BBVA, Luis Megías foi diretor executivo no Goldman Sachs e trabalhou na DWS, no Deutsche Bank e no Citibank.