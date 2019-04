Martifer baixa lucros para 1,3 milhões de euros em 2018

Os proveitos operacionais atingiram 217,4 milhões de euros em 2018, o que compara com os 185,6 milhões de euros de 2017.

A Martifer fechou o exercício de 2018 com um resultado líquido de 1,3 milhões de euros, o que representa uma queda face ao valor alcançado no ano anterior.

No comunicado com a apresentação dos resultados, a Martifer apenas publica os números referentes ao exercício de 2018, não permitindo a comparação com o ano anterior.

Em 2017 a Martifer obteve 6,5 milhões de euros de lucros, um valor que foi impulsionado pelos ganhos registados com a venda de projetos eólicos nesse ano.

Os lucros de 2017 foram os primeiros após sete anos em que a empresa acumulou 360 milhões de euros de prejuízos.

A empresa agora liderada por Pedro Duarte diz que mais de metade do volume de negócios foi alcançado na unidade de construção metálica (125,7 milhões de euros), com 82,2 milhões de euros na indústria naval e 14,1 milhões nas renováveis.

A Martifer assinala ainda que o volume de negócios gerado fora de Portugal e exportações representam mais de dois terços do total.

O EBITDA aumentou 79% para 15,2 milhões de euros, uma evolução que a companhia classifica de "melhoria significativa".

A empresa tem uma carteira de encomendas de 373 milhões de euros.





A dívida líquida baixou para 186 milhões de euros, o que compara com 189 milhões de euros em 2017 e valores acima de 200 milhões de euros nos anos anteriores.