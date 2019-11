PUB Conheça mais sobre as soluções de trading online da DeGiro.

As ações da Martifer chegaram a desvalorizar mais de 13% na sessão desta quinta-feira, 21 de novembro, para mínimos de mais de um ano. Isto depois de a empresa ter anunciado que os principais acionistas querem fazer um aumento de capital de 40 milhões de euros Por esta altura, os títulos da Martifer seguem a perder 8,46% para os 36,8 cêntimos por ação. Mas, esta manhã, chegaram a cair 13,18% para os níveis mais baixos desde julho do ano passado.Esta quinta-feira, foram já negociadas 454.846 ações, um número que supera largamente a média de títulos negociados nos últimos seis meses, de pouco mais de 25,6 mil ações.Este movimento acontece depois de, na quarta-feira, a Martifer ter anunciado que convocou uma assembleia-geral extraordinária para votar uma operação de reforço dos capitais próprios, no valor de 40 milhões de euros, a ser realizada pela I'M SGPS, detida pelos administradores Carlos e Jorge Martins, e pela Mota-Engil, os dois maiores acionistas da Martifer.O reforço será feito por via da conversão de dívida em capital e o objetivo é que os dois principais acionistas mantenham as posições relativas já detidas, uma vez que o reforço, que deverá estar concretizado até 30 de abril de 2020, será feito em partes iguais.A penalizar o desempenho da Martifer em bolsa estão, ainda, os resultados negativos de 19 milhões de euros, que também serão discutidos na assembleia-geral convocada para dia 18 de dezembro.