"Propõe-se à Assembleia Geral que a assembleia delibere sobre a autorização para a realização pelas acionistas I'M - SGPS e Mota-Engil, de forma voluntária, com caráter não oneroso, em partes iguais, a realizar até 30 de abril de 2020, de prestações acessórias de capital, com o reembolso condicionado à disponibilidade da sociedade (...), até ao montante global de 40 milhões de euros, por conversão de suprimentos a efetuar pelas mesmas acionistas à sociedade", indica o comunicado enviado à CMVM.



A autorizaçãoa desta operação fica "condicionada à concretização dos referidos contratos de suprimentos, ficando sem efeito no caso de os mesmos não virem a ser celebrados no prazo de quatro meses, a contar da data desta deliberação", acrescenta o comunicado.



Na assembleia-geral extraordinária, convocada para o dia 18 de dezembro, os acionistas pretendem discutir, ainda, os resultados negativos da empresa, num valor superior a 19 milhões de euros, não sendo referido o período a que dizem respeito estes resultados.



A Martifer é controlada em 82% pelos dois principais acionistas. A I'M SGPS detém 43,86% e a Mota-Engil tem outros 38,35%.



No exercício de 2018, a Martifer reportou lucros de 1,3 milhões de euros, uma redução de 80% face aos resultados que tinha obtido em 2017, no valor de 6,5 milhões de euros.



As ações da Martifer sobem 0,75% para 0,405 euros.

