Merlin Properties prepara entrada na bolsa portuguesa ainda este ano

A Merlin Properties, uma sociedade gestora de imobiliário espanhola, já arrancou com os procedimentos para passar a cotar no mercado português até ao final de 2019, afirma o presidente executivo, Ismael Clemente, de acordo com o Expansión.





A empresa já negoceia em Madrid, praça na qual integra o índice de referência espanhol, o Ibex 35. Esta foi a primeira SOCIMI a cotar em Espanha. Vem agora para a bolsa portuguesa para afirmar a presença e crescer no mercado nacional.





"Somos uma empresa ibérica, para nós a península é um só mercado geográfico e queremos cotar em Portugal para que nos reconheça como um ator local no país", indicou o CEO.



Este cenário já havia sido anunciado no passado mês de abril, por Ismael Clemente, na assembleia geral de acionistas. Nesta reunião de acionistas, o CEO admitiu também criar uma Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI) para atuar em Portugal.



De momento, a Merlin já opera em Portugal, mais concretamente em Lisboa. Tem oito edifícios de escritórios, com 100.300 metros quadrados de superfície e dois centros comerciais com 87.500 metros quadrados - um dos quais o Almada Forum (na foto). Ainda em março, a empresa revelou que pretende chegar a 2022-2023 com ativos em Portugal no valor de 2 mil milhões de euros, o que significa duplicar os ativos no mercado nacional.