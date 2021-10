Musk gera 36 mil milhões de dólares no dia em que a Tesla passou o valor de 1 bilião

Ao chegar a este patamar, a Tesla junta-se às gigantes de tecnologia que já ultrapassaram esta marca, como é o caso da Alphabet ou da Amazon. No caso da Apple e da Microsoft, já houve outra subida de patamar, uma vez que estas empresas ultrapassaram uma capitalização bolsista de dois biliões de dólares.

Elon Musk, dono da Tesla - empresa norte-americana de veículos elétricos -, viu o seu património engordar 36 mil milhões de dólares na passada segunda-feira, altura em que a sua cotada ultrapassou a barreira dos 1 bilião de dólares em valor de mercado.Agora, o empresário sul-africano conta com uma riqueza avaliada em 289 mil milhões de dólares, à frente de Jeff Bezos, líder da Amazon, cujo património está avaliado em 193 mil milhões de dólares, de acordo com o Bloomberg Billionaire Index.Musk tem mais dinheiro no seu património do que as fortunas de Bill Gates, co-fundador da Microsoft, e Marl Zuckerber, dono do Facebbok, juntos. A sua riquieza combinada está avaliada em 257 mil milhões de dólares.

A Tesla subiu como reação a um conjunto de factores anunciados na segunda-feira. A empresa recebeu uma encomenda de 100 mil veículos da companhia de aluguer de automóveis Hertz, que poderá ascender a 4,4 mil milhões de dólares. A empresa encomendou principalmente Model 3 à Tesla, na esperança de fazer com que 20% da frota global seja composta por elétricos.