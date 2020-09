Musk perde 16 mil milhões num dia e bate recorde de queda entre milionários

O CEO da Tesla, Elon Musk, perdeu 16,3 mil milhões de dólares (13,9 mil milhões de euros) da sua fortuna esta terça-feira, o que foi a maior quebra diária de que há registo no Índice de Milionários da Bloomberg.





As ações da Tesla caiu 21,06% para 330,21 dólares na sessão desta terça-feira, também a maior descida de sempre no valor dos títulos.





A pressão vendedora já se vinha a verificar desde a semana passada, que ficou marcada por uma queda generalizada entre as cotadas tecnológicas, e foi reforçada com a decisão, emitida na sexta-feira pelo comité responsável, de não incluir a Tesla no índice S&P500.





A machadada final chegou na terça-feira com as notícias de que as concorrentes da Tesla, a Nikola e a General Motors, concretizaram uma aliança. As ações da fabricante de camiões elétricos Nikola dispararam 40% e chegaram a subir 53,5%. Isto depois de a General Motors anunciar que vai entrar no seu capital com 11% por dois mil milhões dólares.



Feito o balanço, Elon Musk desce do quarto lugar para ser agora o sexto mais rico do mundo, com uma fortuna de 82,2 mil milhões de dólares, logo atrás de Warren Buffett, que detém 82,4 mil milhões de dólares. Ainda assim, Musk já ganhou 54,7 mil milhões este ano, a subida mais avultada a seguir aos 71,1 mil milhões do mais rico do mundo, o líder da Amazon, Jezz Bezos. Este também perdeu na terça, na ordem dos 8 mil milhões.