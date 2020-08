Escalada das ações da Tesla tornam Musk o quarto mais rico do mundo

As ações da Tesla dispararam mais de 11% na segunda-feira, alcançando novos máximos históricos, o que permitiu a Elon Musk, fundador e CEO da empresa, ver a sua fortuna engordar em 7,8 mil milhões de dólares, segundo a Bloomberg.



As ações da Tesla acumulam uma valorização de 33% desde o anúncio, na semana passada, de um "stock split" em que cada acionista receberá quatro ações adicionais por cada título detido.





Após o fecho das bolsas na segunda-feira, a fortuna de Elon Musk ascendia a 84,8 mil milhões de dólares, o que o colocava como quarta pessoa mais rica do mundo, segundo o Bloomberg Billionaire Index, ultrapassando o milionário francês do setor do luxo Bernard Arnault.Mais. A fortuna de Musk está menos de 15 mil milhões de dólares abaixo da de Mark Zuckerberg, o patrão do Facebook.O topo da lista continua a ser ocupado por larga margem por Jeff Bezos. O fundador e CEO da Amazon tem uma fortuna pessoal avaliada em 188 mil milhões de dólares e muitos analistas acreditam que será a primeira pessoa a ter um património superior a 200 mil milhões de dólares.Na segunda posição surge Bill Gates. O fundador da Microsoft tem, de acordo com a Bloomberg, uma fortuna de 121 mil milhões de dólares.

E a fortuna de Musk poderá crescer ainda mais nos próximos tempos. Por um lado, as ações da Tesla continuam a valorizar - hoje já tocaram um máximo histórico de 1.923,90 dólares - com a perspetiva de que a empresa passe a integrar o índice S&P 500.



Mas o controverso milionário tem outra fonte de riqueza prestes a aumentar: a SpaceX, outra das suas empresas, estará a concluir uma nova ronda de financiamento no alor de dois mil milhões de dólares, o que avalia a empresa em 46 mil milhões de dólares, avançou a Bloomberg na semana passada.



Desde o início do ano a fortuna de Musk aumentou em 57,2 mil milhões de dólares, uma subida apenas superada por Jeff Bezos, que engordou a conta bancária em 73 mil milhões de dólares.