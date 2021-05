Negociação de criptomoedas ao fim de semana não dá descanso aos investidores. E ether está em recordes

Os preços da bitcoin prosseguiram o movimento de subida neste sábado, 1 de maio, a ganharem 6% para perto de 58.000 dólares. Mas a maior criptomoeda do mundo tem estado a ser ofuscada pelo brilho da sua "irmã mais nova", a ethereum, sublinha a CNN Business.

A ethereum, ou ether na forma abreviada, atingiu um novo máximo histórico na sessão de ontem, para transacionar acima dos 2.900 dólares. Os preços da ether quase quadruplicaram este ano, seguindo a disparar 290% desde janeiro.

Também a bitcoin está a ter um desempenho forte em 2021, tendo já quase duplicado de valor. Esta criptomoeda tem sido bastante impulsionada pelo facto de muitas empresas e instituições financeiras, como a Tesla, Mastercard e BNY Mellon, a apoiarem.

O valor total de todas as ethereum em circulação é agora de cerca de 333 milhões de dólares, refere a CNN citando os dados da CoinMarketCap. Já o valor de mercado da bitcoin ascende a perto de 1,1 biliões de dólares.

Embora haja milhares de criptomoedas, a bitcoin e a ether representam aproximadamente dois terços de todo o mercado global das moedas digitais, avaliado em 2,2 biliões de dólares.

Entre outras moedas de destaque em valor de mercado temos, por exemplo, a binance coin, a polkadot, a tether e a cardano. Mas há uma outra que tem conquistado muitos adeptos, sobretudo à conta dos rasgados elogios que lhe faz um dos seus maiores defensores: Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX.

A euforia em torno da dogecoin

"Dogecoin é a criptomoeda de todos", "não é preciso ser um alfa dominante para a possuir", "nem altos, nem baixos, apenas Doge". Estes foram alguns dos tweets publicados a 2 de fevereiro por Elon Musk, CEO e fundador da fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla, a elogiar a moeda digital que tem como logótipo o shiba inu, uma raça de cão oriunda do Japão.

Criada como "moeda de piada" em dezembro de 2013, a dogecoin conquistou rapidamente uma vasta comunidade online e o facto de Elon Musk vir a elogiá-la nos últimos tempos tem contribuído para catapultar a sua fama.

Num dos tweets de 2 de fevereiro, Musk surgia numa imagem onde reproduzia uma cena do filme "O Rei Leão", mas em vez do pai leão estava ele próprio e no lugar do filho Simba estava um shiba inu. Na legenda, dizia "és bem vindo".

Um dos seguidores de Musk, na euforia dos seus tweets, retweetou dizendo "Dogecoin é a salvação! Temos de garantir que rapidamente chegará a Marte!" – um trocadilho com a empresa da aventura espacial de Musk, a SpaceX, e ao mesmo tempo uma sugestão para que valorizasse ainda mais com a ajuda de todos.

A série de publicações de 2 de fevereiro por parte de Elon Musk, que tem 45 milhões de seguidores no Twitter, fez a dogecoin disparar 68% na sessão daquela quinta-feira, para 0,05 dólares. Uns dias depois, na sessão de domingo 7 de fevereiro, disparou 65% para um então recorde de 0,083745 dólares. A ajudar estiveram novos tweets, não só de Musk mas também de outras celebridades, nomeadamente os cantores Snoop Dogg e Gene Simons.

A dogecoin atingiu entretanto um máximo histórico de 0,45 dólares na sessão de 15 para 16 de abril, tendo atualmente um valor de mercado em torno dos 50 milhões de dólares – o que a coloca em 6.º lugar em termos de capitalização bolsista.

Em finais de janeiro, Musk já tinha usado a sua rede social de eleição para elogiar a dogecoin, fazendo-a disparar. O CEO da Tesla tem reiterado que é o seu ativo digital favorito e em abril de 2019 já tinha publicado um tweet dizendo que a dogecoin poderia ser a sua criptmoeda preferida, considerando-a "pretty cool".

Esta criptomoeda, introduzida inicialmente como uma paródia da internet baseada em memes do cachorro "doge" (um shiba inu) que viralizaram na Internet, acabou por conquistar muitos adeptos, sendo bastante utilizada como forma de ‘gorjeta’ para os produtores de conteúdos em redes sociais como o Reddit e o Twitter.

No ano passado, vários vídeos de influenciadores digitais na aplicação TikTok já aludiam às oportunidades de riqueza trazidas pela dogecoin. Agora, com Musk, o interesse redobrou.

Sem fins de semana descansados

"Thanks, bitcoin! Traders say goodbye to quiet weekends". Era assim que a CNN Business titulava, a 19 de abril, um trabalho sobre as criptomoedas e sobre o facto de os investidores neste tipo de ativos não poderem ter fins de semana tranquilos, já que as moedas virtuais negoceiam também nestes dias.

"Gosta de descontrair durante o fim de semana? Então provavelmente não vai querer transacionar criptomoedas", sublinhava a CNN, recordando as fortes oscilações que podem ocorrer também nestes dias, numa altura em que cada vez há mais interesse do mercdo nas moedas digitais – e a forte valorização de uma moeda que foi criada apenas por piada, a dogecoin, é disso um exemplo.

Os intervenientes de mercado ficaram também bastante empolgados com a entrada em bolsa da Coinbase, a primeira plataforma de compra e venda de criptomoedas a cotar no Nasdaq – desde o passado dia 14 de abril –, em mais um sinal visível do maior interesse por este tipo de ativos.

Com as plataformas de negociação de criptomoedas abertas 24h por dia, sete dias por semana, tudo pode acontecer. Não só de segunda a sexta, mas também aos sábados e domingos.