Criador da dogecoin arrasa criptomoedas: "É uma tecnologia hiper-capitalista" para "extrair dinheiro a desesperados"

Jackson Palmer, um dos criadores da criptomoeda dogecoin - que surgiu como um "meme" - decidiu afastar-se do mundo das moedas digitais, mas não sem antes tecer duras críticas a esta tecnologia que considera ser "hiper-capitalista", "inerentemente de direita" e que "reúne todas as piores partes do sistema capitalista atual".

Através de uma sequência de mensagens escritas na sua conta do Twitter, Palmer, que ajudou a criar esta moeda digital com Billy Markus, engenheiro de software da IBM, explicou o porquê de nunca mais querer voltar a entrar no mundo das criptomoedas.



"Acho que as criptomoedas são uma tecnologia hipercapitalista inerentemente de direita, construída principalmente para aumentar a riqueza dos seus entusiastas através de uma combinação de evasão fiscal, supervisão regulatória reduzida e escassez artificialmente aplicada", adianta.





Acrescenta que "a indústria das criptomoedas alavanca uma rede de ligações de negócios duvidosos e que comprou influenciadores e meios de comunicação, pagos para perpetuar um funil de enriquecimento rápido, semelhante a um culto, projetado para extrair dinheiro novo dos financeiramente desesperados e ingénuos".





Palmer defende que o mundo das criptomoedas integrou as piores partes do sistema capitalista atual, como a corrupção, a fraude ou a desigualdade e que usa "software" para impedir o uso de intervenções como auditorias, regulamentação ou tributação, que servem como redes de segurança para as pessoas em geral.Atualmente, a dogecoin é a oitava maior criptomoeda do mundo em termos de capitalização de mercado, estando avaliada em 19,9 mil milhões de euros. No seu pico, atingido em maio deste ano, chegou a valer 23,7 mil milhões de euros.