Tesla deixa de aceitar bitcoins na venda de veículos e criptomoeda cai

O presidente da Tesla, Elon Musk, anunciou esta noite no Twitter que a empresa vai deixar de aceitar bitcoins na venda dos seus carros. Isto devido aos receios em torno do "uso em rápido crescimento de combustíveis fósseis para a mineração e transação de bitcoins".

A Tesla, que fabrica veículos elétricos, é uma das principais marcas no setor das energias limpas, sublinha a Bloomberg.





Leia Também Tesla vendeu 100 milhões de dólares em bitcoins até março aproveitando subida da moeda

Make humanity a multiplanet species! — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2021

Leia Também Negociação de criptomoedas ao fim de semana não dá descanso aos investidores. E ether está em recordes

Com este anúncio, a bitcoin segue a perder terreno, com uma queda de 8,21% para 51.886,59 dólares.

Leia Também Longe da regulação, há mais de 250 sítios para comprar bitcoin

A empresa anunciou em fevereiro que tinha investido 1,5 mil milhões de dólares na compra de bitcoins.

Pouco depois, em março, anunciou que passaria a aceitar essa criptomoeda como meio de pagamento, dando assim credibilidade a esta moeda digital enquanto membro recém-chegado ao índice Standard & Poor’s 500.

Leia Também Tesla passa a aceitar pagamento com Bitcoin na compra de automóveis

A Tesla já estava cotada no Nasdaq e desde dezembro passado que integra também o S&P 500.

Leia Também Musk levou a dogecoin aos píncaros mas agora tirou-lhe o tapete

A mineração de bitcoins está a consumir 66 vezes mais eletricidade do que em finais de 2015, e as emissões de dióxido de carbono que lhe estão associadas deverão enfrentar um escrutínio cada vez maior, referia recentemente um relatório do Citigroup citado pela Bloomberg.

No fim de semana passado, outra criptomoeda que era há muito elogiada por Elon Musk – a dogecoin – afundou mais de 30% em poucas horas, depois de o CEO da Tesla ter dito que afinal esta moeda não passa de um "esquema".