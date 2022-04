O tombo da Netflix está no centro das atenções neste arranque da sessão de Wall Street. As ações da empresa norte-americana estão a reagir à apresentação de contas do primeiro trimestre, feita já após o fecho do mercado na sessão desta quarta-feira.

Pela primeira vez em dez anos o serviço de streaming perdeu subscritores, mais concretamente 200 mil, o que sugere que a a intensa concorrência no mercado de streaming de vídeo está a ter consequências para a empresa. Ao longo dos últimos trimestres o abrandamento da expansão da base de utilizadores já era visível, mas o arranque do ano com um "pé esquerdo" e menos subscritores deixa a nu as consequências da chegada de outros concorrentes, como o Disney+,

Se os títulos da Netflix chegaram a desvalorizar 23% no "after hours" desta terça-feira, também o "pre-market" ficou marcado por uma depreciação na mesma ordem de valor. Na abertura de Wall Street a Netflix afundava 30,38%, com as ações nos 242,69 dólares - um mínimo de dezembro de 2018.

As ações chegaram a desvalorizar 33,35% (232,36 dólares), estando nesta altura a depreciar 32,82% e a cotar nos 234,197 dólares. Esta é a maior desvalorização das ações da Netflix desde 25 de outubro de 2011, quase foi registada uma desvalorização de 34,9%.

Feitas as contas, a Netflix arrisca-se a perder 46 mil milhões de dólares de valor de mercado na sessão desta quarta-feira. Esta queda está a aumentar a desvalorização das ações do serviço de streaming de vídeo, que este ano já tombam 63%.

"Um grande problema da Netflix é que é demasiado fácil abandonar o serviço", comenta Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, citado pela Bloomberg.

Com este recuo da base de subscritores, a Netflix atira pela janela uma das duas promessas de maior longevidade. A empresa pretende apresentar uma opção mais barata, suportada por anúncios.