Nova app de investimento social com ADN português chega dos EUA

Há uma nova plataforma social de investimentos com ADN português em expansão. Chama-se Cheres, foi fundada pelo português António Andrade nos Estados Unidos com o apoio do acelerador Techstars, e entra agora noutros países, com uma lista de espera de 12 mil pessoas.A Cheres, plataforma social de investimentos, permite aos investidores gerirem os seus ativos, com diferentes ferramentas e uma comunidade de partilha. Fundada há cinco meses, está disponível apenas nos EUA e Canadá, iniciando agora a expansão com o objetivo de se tornar global."A missão da Cheres é fornecer novos instrumentos e um ecossistema para ajudar todos a crescer na sua viagem financeira, unindo o mundo dos ativos tradicionais e alternativos através da cultura e da tecnologia", explica António Andrade, co-fundador da Cheres.Durante os meses de confinamento, António Andrade, Kathleen Garcia-Manjarres e Shahriar Kabir criaram um grupo para conversar sobre investimentos e perceberam que havia vontade por parte da comunidade de participar. Por isso, criaram um chatbot para automatizar a partilha de investimentos e fazê-los chegar instantaneamente a todos os membros do grupo.Em poucos dias contavam com 500 membros de todo o mundo. O crescimento da plataforma acabou por levar o trio a candidatar-se ao Techstars, em Los Angeles, e um mês depois, em julho de 2021, tinham sido aceites pela aceleradora."Aconteceu tudo muito rápido com a Cheres, em maio percebemos o potencial do produto, em julho deixámos para trás os nossos empregos certos e voamos de Singapura, Nova Iorque e São Francisco rumo a Los Angeles para participar no Techstars, onde passámos da ideia à app em três semanas e, dois meses depois, fechamos uma ronda seed", relata o português.Com sete meses de vida, a Cheres tem integração e conexão com os maiores 500 bancos tradicionais e de investimento da América do Norte e do Canadá, com todas as wallets ethereum e com a Coinbase, Kraken e Crypto.com."O próximo passo é o lançamento público, em março deste ano", sublinha, explicando que é nessa data que a app estará disponível para iOs, contando já com uma lista de espera de 12 mil pessoas. Até ao final do ano, pretendem chegar aos 100 mil utilizadores, entrar em novas geografias (nomeadamente alargar a outro continentes) e crescer a equipa de três para sete elementos.