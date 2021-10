Sonae IM investe em “fintech” norte-americana de pagamentos

Criada há meia dúzia de anos, a partir de uma discussão no seio do grupo controlado pela família Azevedo sobre áreas de crescimento, a Sonae Investment Management (Sonae IM) continua às compras por esse mundo fora, tendo já desembolsado mais de 200 milhões de euros.

Soma já cerca de 40 investimento diretos, integrando participações em empresas à escala global, desde as fases iniciais às de crescimento, e em áreas estratégicas de negócio como a cibersegurança, infraestrutura digital e tecnologia aplicada ao retalho.

E acaba de fazer o seu primeiro investimento no setor de tecnologia aplicado aos serviços financeiros e de banca ("fintech"), ao participar na ronda de investimento série C de 30 milhões de dólares (25,8 milhões de euros) da norte-americana Citcon, revela a Sonae IM em comunicado enviado às redações, nesta segunda-feira, 25 de outubro.

Fundada em 2015 e com sede na Califórnia, a Citcon é uma tecnológica que permite a retalhistas aceitarem pagamentos online e offline de várias carteiras digitais ("mobile wallets"), como Paypal e Alipay, e outros meios de pagamento alternativos, com apenas uma integração, e que entre os seus clientes estão gigantes como a L’Oreal, Macy’s ou Panda Express.

Liderada pela Norwest Venture Partners e pela Cota Capital, e que contou ainda com a Sierra Ventures, esta ronda de financiamento da Citcon servirá para a empresa "aumentar a equipa e acelerar a expansão global, alavancando na presença internacional da empresa em quatro continentes", avança a Sonae IM.

Para Manuel Queiroz, diretor de investimentos na Sonae IM, "disponibilizar acesso a novos métodos de pagamento está a tornar-se uma necessidade para retalhistas e comerciantes, motivada pela forte adoção dos consumidores a ‘wallets’ e outros meios alternativos aos cartões de crédito", considerando que "a Citcon tem a melhor plataforma do mercado, fácil de integrar, e que permite aos retalhistas aceitarem vários meios de pagamento com uma única integração".

"Estamos entusiasmados por participar nesta ronda e acreditamos que a Citcon tem condições para se tornar líder de mercado", enfatiza Queiroz.

Comércio eletrónico transnacional a caminho dos 4 biliões de euros

"A Citcon impulsiona o comércio à escala global ao permitir que as empresas aceitem pagamentos via carteira digital (‘mobile wallets’) e meios alternativos com a mesma facilidade com que processam hoje os pagamentos tradicionais por cartão de crédito", explica Chuck Huang, CEO e fundador da Citcon.

"Estamos muito orgulhosos por recebermos o apoio de grandes investidores que irão reforçar os nossos esforços para continuar a impulsionar a inovação e a expansão global", remata Huang.

De acordo com o mesmo comunicado da Sonae IM, a "fintech" norte-americana apresenta um crescimento anual de 300% e tem beneficiado da aceleração do comércio transnacional e de mudanças nas preferências dos consumidores.

"Atualmente implementada em mais de 30 mil lojas, a solução permite aos comerciantes realizarem transações seguras online ou em loja, e aceitarem mais de 100 métodos de pagamento diferentes, incluindo carteiras digitais, sistemas de pagamento locais e cartões de crédito tradicionais, através de uma única plataforma de integração e reconciliação", realça o braço de investimento tecnológico do grupo Sonae.

"A Citcon está a crescer num mercado global que está a superar o dos cartões de crédito tradicionais, com uma plataforma de pagamentos omnicanal que permite, de forma simples, eficiente e segura, que os comerciantes aceitem pagamentos alternativos e tradicionais", afirma Priti Youssef Choksi, sócia da Norwest Venture Partners.

"À medida que as carteiras digitais se tornam cada vez mais comuns, impulsionadas pelos comportamentos de consumo pós-covid, esperamos ver um crescimento significativo nesta categoria e acreditamos que a Citcon tem características para atingir uma posição de liderança", afiança Choksi.

"A Citcon permite que os comerciantes possam aceder ao mercado de carteiras digitais que conta com mais de dois mil milhões de utilizadores em todo o mundo", conta Ben Malka, sócio da Cota Capital.

"Ao fornecer aos comerciantes métodos de pagamento usados em todo o mundo, a Citcon assegura que os comerciantes conseguem atrair clientes, entrar com sucesso em novos mercados, e melhorar a experiência do consumidor. A Citcon já está a potenciar os pagamentos globais dos principais comerciantes e continua a crescer ano após ano. Estamos entusiasmados por poder fazer parceria com a Citcon e apoiá-la no início de uma nova era de crescimento", afirma Malka.

As estimativas sobre a evolução do comércio eletrónico transnacional apontam para um crescimento de 27% ao ano, alcançando os 4,8 biliões de dólares (4,1 biliões de euros) em 2026.

"Este mercado global, em crescimento e conectado, está a ser impulsionado pelo interesse dos consumidores em métodos de pagamento não-bancários, baseados em software e agnósticos a ‘hardware’", sinaliza a Sonae IM.