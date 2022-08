Patris sobe lucro em 48% para 3,7 milhões

grupo especializado em seguros de vida, gestão de poupança, investimentos e corretagem, que é liderado pelo gestor Gonçalo Pereira Coutinho aumentou o resultado líquido em 48% para 3,7 milhões de euros entre janeiro e junho.





A Patris reforçou os lucros no primeiro semestre do ano. O"O grupo Patris obteve um resultado consolidado antes de impostos de 5,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2022 (não auditado), um crescimento de mais de 50% face aos 3,5 milhões de euros observados no primeiro semestre de 2021", revela o relatório semestral.O volume de negócios total atingiu os 27,1 milhões de euros, "o que reflete um crescimento de 25% relativamente aos valores do mesmo período do ano passado".Os prémios brutos de seguros processados pela Real Vida Seguros, seguradora detida a 100% pela Patris, cresceram mais de 20% no semestre, ultrapassando os 22 milhões de euros. Os capitais próprios consolidados fecharam o semestre em 22,1 milhões de euros, com o ativo total a ascender a 402 milhões de euros.

O grupo - que é atualmente responsável pela gestão do fundo de recuperação dos lesados do papel comercial vendido pelo Banco Espírito Santo (BES) - foi constituído em 2006 e tem atualmente cerca de 300 colaboradores nas diferentes empresas que o constituem.