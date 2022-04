Perspetiva de subida de juros anima banca europeia. BCP ganha quase 3%

As bolsas europeias inverteram para terreno positivo, impulsionadas pelo setor financeiro.



A ideia deu ganhos aos bancos europeus - cujas margens financeiras têm sido especialmente penalizadas pelas taxas em mínimos históricos do BCE -, que subiram mais de 2%, com um desempenho acima do Stoxx 600. Em Lisboa, o BCP avançou 2,84% para 0,1739 euros por ação, tendo liderado os ganhos no PSI. O índice de referência nacional, que até

6.123,51 pontos, com sete das 15 cotadas no verde e as restantes oito no vermelho.Além do BCP, também a EDP esteve entre os maiores ganhos - subiu 1,26% para 4,754 euros por ação - após ter divulgado ao mercado um crescimento da produção de eletricidade no primeiro trimestre do ano. Já a eólica EDP Renováveis valorizou 0,26%. Os CTT avançaram 1% para 4,55 euros.

Também as papeleiras Semapa e Navigator fecharam no verde, no dia em que a JB Capital Markets retomou a cobertura das ações das duas cotadas . A equipa de analistas liderada por João Pinto coloca o "target" da Semapa em 20,10 euros, apontando para um potencial de valorização superior a 60%. No caso da Navigator, fixou o preço-alvo em 3,90 euros, vendo assim um potencial de valorização próximo de 7%.Em sentido contrário, a Galp Energia deu o maior tombo, ao perder 2,2% para 11,515 euros por ação. O CEO Andy Brown disse, esta quarta-feira em declarações aos jornalistas, que por causa da guerra na Ucrânia o preço do petróleo vai permanecer alto "durante um ano ou dois".