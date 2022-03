PPR com selo europeu não deve chegar a Portugal antes do final do ano

Plano Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP no acrónimo inglês) já existe desde a semana passada a nível europeu, mas estima-se que não chegue a Portugal antes do final do ano, noticia esta segunda-feira o Diário de Notícias/Dinheiro Vivo . O processo de regulamentação em Portugal e o respetivo fiscal sofreram atrasos, com a mudança do Governo, desconhecendo-se, por isso, que benefícios terá.